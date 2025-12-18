Tassi fermi al 2% crescita del Pil e inflazione sotto controllo | la BCE conferma la rotta

La BCE conferma la stabilità dei tassi al 2%, mantenendo un atteggiamento di prudenza e fiducia nella ripresa economica. Con crescita del Pil sostenuta e inflazione sotto controllo, la banca centrale sceglie la continuità per consolidare il quadro macroeconomico. Una decisione che rassicura i mercati e sottolinea la volontà di monitorare attentamente l’andamento dell’economia europea.

Alla fine della riunione odierna, la BCE sceglie la continuità: i tassi dell’area euro restano dove sono. Tassi fermi al 2% significa, in concreto, che Francoforte non interviene sul livello del tasso sui depositi — il riferimento principale della politica monetaria — e quindi non alza né taglia il costo del denaro nell’eurozona. Lo comunica la Banca centrale europea, confermando il tasso sui depositi al 2% e lasciando invariati anche gli altri due livelli di riferimento, con il rifinanziamento al 2,15% e la marginal lending facility al 2,40%. Nella lettura che accompagna la decisione, la BCE descrive un contesto economico “ragionevolmente stabile” e senza segnali allarmanti sul fronte dei prezzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

