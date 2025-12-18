Tassi fermi al 2% crescita del Pil e inflazione sotto controllo | la BCE conferma la rotta
La BCE conferma la stabilità dei tassi al 2%, mantenendo un atteggiamento di prudenza e fiducia nella ripresa economica. Con crescita del Pil sostenuta e inflazione sotto controllo, la banca centrale sceglie la continuità per consolidare il quadro macroeconomico. Una decisione che rassicura i mercati e sottolinea la volontà di monitorare attentamente l’andamento dell’economia europea.
Alla fine della riunione odierna, la BCE sceglie la continuità: i tassi dell’area euro restano dove sono. Tassi fermi al 2% significa, in concreto, che Francoforte non interviene sul livello del tasso sui depositi — il riferimento principale della politica monetaria — e quindi non alza né taglia il costo del denaro nell’eurozona. Lo comunica la Banca centrale europea, confermando il tasso sui depositi al 2% e lasciando invariati anche gli altri due livelli di riferimento, con il rifinanziamento al 2,15% e la marginal lending facility al 2,40%. Nella lettura che accompagna la decisione, la BCE descrive un contesto economico “ragionevolmente stabile” e senza segnali allarmanti sul fronte dei prezzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: La Bce lascia i tassi invariati e alza le stime di crescita del Pil
Leggi anche: Bce lascia tassi fermi e alza stime Pil
Bce, tassi fermi e linea dura: la neutralità come scelta politica per l’ultima riunione dell’anno; La Bce mantiene i tassi fermi e guarda alla crescita, Francoforte conferma la linea della prudenza; Bce dicembre: tassi fermi e due visioni opposte sulle proiezioni di inflazione post-2025; Bce: tassi fermi e nervi tesi, la narrativa del mercato inizia a incrinarsi.
Bce, i tassi ancora restano fermi al 2%: ma perché il costo dei mutui aumenta? - Tassi europei fermi ma divergono quelli sui mutui: a fronte di un calo di 50 euro (da inizio anno) per la rata mensile di un mutuo variabile, sale il tasso fisso per i contratti di nuova stipula ... msn.com
La Bce frena ancora e lascia i tassi invariati al 2%. Ma Francoforte intravede segnali di crescita: alzate le stime per il 2025 - La Banca centrale europea, nella sua riunione a Francoforte, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. affaritaliani.it
La Bce lascia invariati i tassi e rivede al rialzo le stime di crescita - Migliorano le prospettive per l’area euro: Pil previsto in aumento dell’1,4% nel 2025 ... altarimini.it
La Bce lascia i tassi d'interesse fermi al 2%, come da attese #ECB #Bce #Lagarde - facebook.com facebook
Bce: tassi e dibattito su future mosse, nuove proiezioni e parole Lagarde • Attesa per gli ultimi annunci del 2025 della Bce che dovrebbe lasciare i tassi fermi. Occhi sulle nuove previsioni e sulle parole di Lagarde x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.