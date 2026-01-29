Reuters | Trump valuta cambio di regime in Iran Teheran | Risposta rapida e schiacciante a ogni attacco

Trump ha annunciato di considerare un cambio di regime in Iran, facendo salire la tensione tra i due paesi. Teheran ha risposto subito, promettendo una risposta rapida e schiacciante a qualsiasi attacco. Il Cremlino si è invece schierato contro l’uso della forza militare, invitando gli Stati Uniti a continuare i negoziati diplomatici per risolvere la crisi.

Il Cremlino mette in guardia Trump sulla soluzione militare per risolvere il dossier Iran e invita a proseguire con i negoziati diplomatici. Secondo Reuters, la Casa bianca non esclude il cambio di regime con il rovesciamento della guida suprema Ali Khamenei. Intanto l'Europa si prepara ad inserire i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. L'Obiettivo occidentale è aumentare la pressione sull'Iran per convincerlo a chiudere un accordo sull'energia nucleare. Ma la Russia prova a frenare il pressing e a scongiurare l'intervento armato degli Stati Uniti. Teheran reagisce con le minacciando "una risposta schiacciante" in caso di attacco degli Stati Uniti, anche grazie a mille nuovi droni.

