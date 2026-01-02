Iran | Sensi ' domani presidio a Roma a fianco studenti che lottano'

Il 3 gennaio alle 15, Sensi parteciperà a Roma, presso il monumento di Ferdowsi al Flaminio, a un presidio per ricordare le vittime del regime iraniano. L’iniziativa, con la presenza di Lia Quartapelle e altri, mira a esprimere solidarietà e sensibilizzare sull’attuale situazione in Iran, coinvolgendo cittadini e sostenitori che vogliano unirsi a questo gesto di vicinanza.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Domani, sabato 3 gennaio, alle 15 sarò con Lia Quartapelle e con tutti coloro che vorranno unirsi al monumento di Ferdowsi al Flaminio a Roma, a Piazza Ferdowsi, a portare dei fiori x le vittime del regime iraniano. Al fianco degli studenti che, come x donna vita libertà, lottano". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi.

