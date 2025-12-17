Pedone investito da uno scooter | ferito portato in codice rosso all' ospedale

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Verona, quando un pedone è stato investito da uno scooter. Le prime informazioni parlano di ferite serie, con il ferito trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, mentre i soccorritori intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure.

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 dicembre, a Verona. Secondo quanto riportato dai soccorritori del Suem 118, intorno alle ore 17.30 in via Arno, uno scooter avrebbe investito un pedone.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

