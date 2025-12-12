Mazzette smaterializzate chiesto il processo per il presidente del Molise Roberti e altri 43 imputati

Mazzette smaterializzate ovvero l'ipotizzata corruzione in cambio di vantaggi o assunzioni. La Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e per altre 43 persone coinvolte nell'inchiesta denominata 'Memory', che ipotizza appunto un sistema di corruzione e traffico illecito di rifiuti con collegamenti alla criminalità organizzata pugliese, ma senza scambio di denaro. Il procedimento sarà aperto con l'udienza preliminare fissata per il 22 gennaio. L'inchiesta della Dda coinvolge, oltre a Roberti, la moglie del governatore, Elvira Gasbarro, e due società operanti nel settore dei rifiuti.