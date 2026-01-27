Giugliano processo su politica camorra e imprenditoria | 25 rinviati a giudizio Gli altri scelgono l’abbreviato

Il procedimento giudiziario a Giugliano coinvolge presunti legami tra politica, camorra e imprenditoria. Sono 25 le persone rinviate a giudizio, mentre altri hanno optato per l’abbreviato. La vicenda evidenzia le tensioni e le dinamiche di un territorio sotto osservazione, in attesa di sviluppi giudiziari significativi.

Il processo che riguarda Giugliano e i presunti rapporti tra politica, camorra e imprenditoria entra nel vivo. Sono 43 gli imputati complessivi, alcuni dei quali saranno processati con rito ordinario, altri con rito abbreviato. Nella giornata di ieri si è svolta l’udienza preliminare davanti al giudice, al termine della quale è stato emesso il decreto che dispone il giudizio. La prima udienza del processo ordinario è fissata per il 22 aprile davanti alla Sezione 2, Collegio E, del Tribunale di Napoli Nord. Tra gli imputati con rito ordinario ci sono l’ex sindaco di Giugliano Antonio Poziello, l’ex assessore e consigliere Giulio Di Napoli e gli ex consiglieri comunali Pasquale Casoria, Andrea Guarino e Paolo Liccardo, insieme a Barbato Davide, Barca Michele, Borzacchelli Francesco, Cacciapuoti Ferdinando, Cante Emilia, Carleo Antonio, Comite Oreste, D’Alterio Nunzia, Di Girolamo Vincenza, Di Mattia Giuseppe, Felaco Aniello, Frippa Filippo, Fusco Antonio, Giuliano Patrizia, Izzo Jessica, Imparato Massimo, Maione Ornella, Marino Giuseppe, Pirozzi Francesco, Pirozzi Giuseppe. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

