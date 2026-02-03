Cantello – Intossicati dal monossido dopo la cena in un ristorante di Cantello | dieci persone in osp

Dieci persone sono finite in ospedale dopo aver mangiato in un ristorante di Cantello. Secondo le prime informazioni, alcune di loro hanno accusato malori dopo la cena e hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti sul posto per soccorrerle e portarle in ospedale, dove sono sotto osservazione. Le autorità stanno ancora verificando le cause dell’intossicazione, ma si sospetta un’intossicazione da monossido di carbonio.

Intossicati dal monossido di carbonio dopo la cena in un ristorante di Cantello: dieci persone in ospedale. È successo nella notte tra lunedì e martedì a Cantello, in provincia di Varese, dove un gruppo di persone che aveva cenato in un locale del centro ha iniziato a sentirsi male soltanto dopo essere rientrate a casa. La causa è stata l’esposizione al monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che può causare gravi problemi di salute. Le chiamate di soccorso sono arrivate intorno all’una e cinquantacinque di notte, quando i primi sintomi si sono manifestati. Il bilancio è pesante: i pazienti, di età compresa tra i 4 e i 74 anni, sono stati trasferiti negli ospedali di Varese, Tradate e Gallarate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cantello – Intossicati dal monossido dopo la cena in un ristorante di Cantello: dieci persone in osp Approfondimenti su Cantello Ristorante Zafferia ha paura di ogni temporale, Cantello e Calabrò: "Cosa fa il Comune per la sicurezza?" Broni, marito e moglie intossicati dal monossido di carbonio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cantello Ristorante Argomenti discussi: Intossicati dal monossido dopo la cena in un ristorante di Cantello: dieci persone in ospedale. Intossicati dal monossido dopo la cena in un ristorante di Cantello: dieci persone in ospedaleIl malore ha colpito il gruppo una volta rientrato a casa dopo la serata trascorsa in un ristorante di via Roma. Tra i ricoverati a Varese, Tradate e Gallarate c’è anche un bambino di quattro anni. L' ... varesenews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.