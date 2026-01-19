Sindacalista licenziato | scatta lo sciopero

Oggi, lunedì 19 gennaio, è iniziato uno sciopero alla Rcm di Multedo, in risposta al licenziamento di un delegato sindacale della Fillea Cgil. La protesta mira a sottolineare il disagio e le preoccupazioni dei lavoratori coinvolti, evidenziando l'importanza della tutela dei diritti sindacali nel territorio. La situazione resta sotto osservazione, con possibili sviluppi nelle prossime ore.

È scattato nella mattina di oggi, lunedì 19 gennaio, lo sciopero alla Rcm di Multedo contro il licenziamento di un delegato sindacale della Fillea Cgil. La protesta è stata indetta da Feneal Uil Liguria, Filca Cisl Liguria e Fillea Cgil Genova per chiedere l'immediato ritiro del provvedimento.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La Rcm, azienda impegnata nel settore edile e partner di Fincantieri per il ribaltamento a mare, ha licenziato il rappresentante sindacale della Fillea Cgil. La decisione ha generato tensioni tra lavoratori e sindacati, portando allo sciopero e a un presidio di protesta. La vicenda mette in evidenza le problematiche legate ai rapporti tra azienda e rappresentanze sindacali nel settore.

