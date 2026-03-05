Sul campo del Cittadella, l’Inter U23 ottiene un pareggio che sa di occasione mancata: Amerighi segna, ma il Cittadella risponde e la partita si conclude con un risultato che aggiorna il bilancio dei nerazzurri, ormai a cinque pareggi nelle ultime sette gare dopo un avvio positivo. La squadra di casa non riesce a chiudere la partita e mantiene il punto, mentre i nerazzurri continuano a inseguire la prima vittoria.

Sul campo del Cittadella, l’ Inter?U23 rimanda ancora il ritorno al successo: i nerazzurri raccolgono il quinto pareggio nelle ultime sette partite, interrompendo un’avvio promettente ma incapaci di chiudere la gara. Cittadella e Inter?U23, pareggio di rimonta al Tombolato (1?1). Stadio Pier Cesare Tombolato, martedì 3 marzo 2026 – In una serata di calcio intenso e ricca di emozioni, il Cittadella e l’Inter U23 si sono divise la posta in palio con un pareggio per 1?1, nella trentesima giornata del girone A di Serie C. Un risultato che lascia sensazioni contrastanti nelle due tifoserie: i veneti ottengono un punto importante per la corsa playoff, mentre i nerazzurri interrompono la striscia di sconfitte ma allungano la propria serie di partite senza vittoria. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter U23, pareggio amaro: Amerighi segna, ma il Cittadella risponde

