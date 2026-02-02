Pareggio amaro per il Parma | Strefezza segna ma non basta per scuotere la classifica

Il Parma conclude la domenica con un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Dopo un’ora di partita in cui la squadra ha alternato occasioni e errori, Strefezza trova la rete, ma non basta a cambiare le sorti della classifica. La gara si è giocata su ritmi intensi, con momenti di pressione e qualche sbavatura che ha complicato la situazione dei gialloblù.

Il Parma ha chiuso la giornata di domenica 1 febbraio 2026 con un pareggio amaro, frutto di un’ora di gioco in cui le emozioni si sono alternate a errori, rimonte e un’atmosfera pesante. Al Tardini, sotto un cielo terso ma freddo, i crociati hanno affrontato la Juventus in una partita che ha visto il vantaggio bianconero costruito con decisione, ma anche un’improbabile reazione del Parma, guidata da un gol di Gabriel Strefezza. Il brasiliano, arrivato dall’Olympiacos a gennaio, ha fatto il suo ingresso in campo nella seconda parte del match, ma non è stato il protagonista della serata. Piuttosto, è stato l’unico momento di luce in una serata che ha confermato il declino del Parma in casa, con la decima sconfitta stagionale e la sesta in otto gare al Tardini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pareggio amaro per il Parma: Strefezza segna ma non basta per scuotere la classifica Approfondimenti su Parma Strefezza Stellini mastica amaro dopo il pareggio tra Napoli e Parma: «Mancata fortuna e qualità, il VAR non ci aiuta…» Dopo il pareggio tra Napoli e Parma, Stellini, vice di Conte, commenta l'incontro evidenziando le difficoltà legate alla mancanza di fortuna e qualità. Amaro pareggio: l'Atalanta resiste in dieci per quasi tutta la partita, ma il Como sbaglia un clamoroso rigore al 98' L’Atalanta resiste con un uomo in meno quasi tutta la partita, ma il Como spreca un rigore al 98’. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Parma Strefezza Argomenti discussi: Pareggio casalingo amaro per il Trento contro il Lecco; PRIMAVERA 1, L’ALLENATORE NICOLA CORRENT: UN PAREGGIO CHE LASCIA L’AMARO IN BOCCA; Roma-Milan, un pareggio amaro ma al sapore di rinascita; Albese-Pro Dronero 2-2, Gomez: C’è un po’ di amaro in bocca per il pareggio (VIDEO). Salernitana, pareggio amaro con il Giugliano: Benevento scappa a +8. Ecco le FOTO del matchStampa La Salernitana non va oltre l’1-1 all’Arechi contro il Giugliano, fanalino di coda del girone e reduce da un momento fortemente negativo, sprecando una ghiotta occasione per accorciare sul Cata ... salernonotizie.it Pareggio casalingo amaro per il Trento contro il LeccoLa vittoria per i gialloblu, in vantaggio con Candelari, sfuma in pieno recupero per una sfortunata autorete di Chinetti ... rainews.it Salernitana, pareggio amaro con il Giugliano: Benevento scappa a +8. Ecco le FOTO del match - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.