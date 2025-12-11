Allenamento Inter oggi la ripresa ad Appiano | Chivu in emergenza per la Supercoppa Italiana

Oggi l'Inter si è allenata ad Appiano Gentile in vista della Supercoppa Italiana. La squadra si prepara alla sfida importante, con alcune preoccupazioni legate alle condizioni di Chivu, che si trova in emergenza. La ripresa degli allenamenti segna un passo fondamentale in vista dell'impegno ufficiale, con il focus sulla preparazione e le eventuali strategie da adottare.

Inter News 24 . Le ultime sui nerazzurri. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, i cancelli di Appiano Gentile tornano ad aprirsi. La quiete del centro sportivo lascia spazio al rumore dei tacchetti e alle indicazioni di Cristian Chivu: l'Inter riprende oggi la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. Il tecnico nerazzurro, rimasto fedele alla sua linea di gestione nonostante la sconfitta europea, ha voluto staccare la spina per ventiquattrore, ma ora il clima è condizionato dalla rabbia per il ko subito in Champions League contro il Liverpool e dalla preoccupazione per un calendario che non concede tregua.