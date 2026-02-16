Bastoni fuori Nazionale | Gattuso lo esclude dopo la simulazione in Inter-Juve

In un contesto di grande fermento mediatico, si è acceso un acceso dibattito intorno ad Alessandro Bastoni. Le critiche si sono concentrate su una possibile esclusione punitiva dalla Nazionale, legata a una simulazione che avrebbe influito sull’esito di una decisione arbitrale. L’episodio è associato al Derby d’Italia vinto dall’Inter 3-2 contro la Juventus e all’uscita dal campo accompagnata dall’esultanza del difensore, elemento che ha alimentato ulteriori prese di posizione tra tifoserie avverse. Secondo l’analisi de la gazzetta dello sport, non sono emersi dubbi sulla presenza di Bastoni agli ordini del commissario tecnico per i playoff decisivi del Mondiale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Giorgio Bastoni non è stato convocato in Nazionale dopo aver simulato un fallo nel derby tra Inter e Juventus.

Simulazione di Bastoni, niente verifica con la VAR dopo l’episodio con Kalulu nel derby d’Italia di ieri sera.

Argomenti discussi: Tutti contro Bastoni. I social lo accusano, e c’è chi lo vuole fuori dalla Nazionale; ?Social CONTRO Bastoni: Non lo chiamino in Nazionale! E la Prova TV...?; Caro Chivu, le parole su Bastoni e la simulazione in Inter-Juve sono deludenti. E il calcio e la Serie A si confermano la solita fabbrica di porcherie; Da Ziliani a Capuano: Andava espulso Bastoni, partita falsata, Bastoni ha rovinato Inter-Juventus (esulta pure) Un coro unanime sui social. Bastoni e l'arbitro hanno stravolto il match clou. Serena: Assurdo che il Var non possa intervenire (sul secondo giallo.

