Violento morso a agente | arrestato alle Cascine dopo resistenza

Un uomo ha morso un agente durante un controllo alle Cascine di Firenze e ha opposto resistenza. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio nel parco, mentre gli agenti svolgevano un servizio di pattuglia. L’uomo, che si è mostrato aggressivo, è stato poi arrestato dopo aver cercato di scappare. La scena è nata da un sospetto comportamento dell’uomo, che ha reagito violentemente all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda prosegue con le procedure di legge.

Un uomo aggredisce gli agenti durante un controllo alle Cascine di Firenze e viene arrestato. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio nel parco cittadino, dove la polizia municipale stava svolgendo un normale servizio di sicurezza. L’uomo, di origini africane e già noto alle forze dell’ordine, ha reagito con violenza al controllo, spintonando gli agenti e mordendo uno di loro al braccio, provocandogli lesioni guaribili in sette giorni. L’arresto è avvenuto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, con il giudice che ha disposto la custodia cautelare in carcere dopo un processo per direttissima questa mattina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Firenze, sicurezza: aggredisce agenti durante controllo alle Cascine, arrestatoUn uomo, originario del Nord Africa e già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito gli agenti durante un controllo alle Cascine a Firenze.

Agente della Municipale morso durante un controlloFIRENZE: Un pattugliamento della Polizia Locale finisce con l'arresto di un uomo, che ha reagito in maniera aggressiva alle domande degli operatori

