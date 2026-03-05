Innovazione Urbana Gli assessori regionali in Garfagnana e nella Valle

Gli assessori regionali Alessandra Nardini e Filippo Boni hanno visitato la Garfagnana e la Valle del Serchio, percorrendo le zone di MediaValle e Garfagnana. Durante il viaggio hanno osservato le diverse opere di rigenerazione urbana in corso e già attivate sul territorio, concentrandosi sui progetti di riqualificazione e sviluppo locale presenti in questa parte della regione.

Un viaggio lungo la Valle del Serchio, tra MediaValle e Garfagnana, interamente dedicato alla scoperta delle opere di rigenerazione urbana attive e attivate sul territorio, per gli assessori regionali Alessandra Nardini e Filippo Boni. Un martedì speciale che li ha visti muoversi tra i cantieri del progetto regionale Pinqua "Abitare la Valle del Serchio", investimento complessivo di 23,6 milioni di euro, in compagnia del consigliere regionale Mario Puppa e di diversi tecnici e amministratori locali, "A Bagni di Lucca, nella rinnovata piazza Jean Varraud e a Villa Ada, lo spazio pubblico torna a essere luogo di incontro e non di passaggio -...