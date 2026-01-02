Regione la Coldiretti Campania porge gli auguri ai neo-assessori regionali
La Coldiretti Campania rivolge i propri auguri ai nuovi assessori regionali nominati dal Presidente Roberto Fico. La confederazione riconosce nella nuova giunta un team di professionisti di comprovata esperienza, pronto a collaborare per sostenere e valorizzare il settore agricolo e zootecnico della regione. Un’apertura al dialogo e alla collaborazione che mira a favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita del comparto agricolo campano.
