Regione la Coldiretti Campania porge gli auguri ai neo-assessori regionali

La Coldiretti Campania rivolge i propri auguri ai nuovi assessori regionali nominati dal Presidente Roberto Fico. La confederazione riconosce nella nuova giunta un team di professionisti di comprovata esperienza, pronto a collaborare per sostenere e valorizzare il settore agricolo e zootecnico della regione. Un’apertura al dialogo e alla collaborazione che mira a favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita del comparto agricolo campano.

Coldiretti Campania: “Buon lavoro alla nuova Giunta regionale” - Stampa La Coldiretti Campania si congratula con i nuovi assessori regionali nominati dal Presidente Roberto Fico: “Una giunta di alto profilo, composta da membri di provata esperienza con i quali siam ... salernonotizie.it

Coldiretti: “Massima collaborazione con la nuova Giunta regionale” - La Coldiretti Campania si congratula con i nuovi assessori regionali nominati dal Presidente Roberto Fico: “Una giunta di alto profilo, composta da membri di provata esperienza con i quali siamo pront ... msn.com

Prezzo del latte, Coldiretti Lazio scrive a Regione e grande distribuzione: “Tutela del differenziale con il Nord” - facebook.com facebook

ZOOTECNIA, COLDIRETTI BASILICATA: BENE IMPEGNO REGIONE BASILICATA PER ARA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.