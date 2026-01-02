Regione la Coldiretti Campania porge gli auguri ai neo-assessori regionali

Da salernotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Coldiretti Campania rivolge i propri auguri ai nuovi assessori regionali nominati dal Presidente Roberto Fico. La confederazione riconosce nella nuova giunta un team di professionisti di comprovata esperienza, pronto a collaborare per sostenere e valorizzare il settore agricolo e zootecnico della regione. Un’apertura al dialogo e alla collaborazione che mira a favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita del comparto agricolo campano.

Si congratula con i nuovi assessori regionali nominati dal Presidente Roberto Fico, la Coldiretti Campania: “Una giunta di alto profilo, composta da membri di provata esperienza con i quali siamo pronti a collaborare nell’interesse del mondo dell’agricoltura e della zootecnia della Regione. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Regionali in Campania, Armando Cesaro: «Sanità e cultura, assessori ad hoc modello Napoli anche in Regione»

Leggi anche: Elezioni regionali, gli auguri di ANPCI Campania al presidente Fico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

regione coldiretti campania porgeRegione, la Coldiretti Campania porge gli auguri ai neo-assessori regionali - “Nell’augurare buon lavoro a Mariacarmela Serluca, la Coldiretti Campania conferma la disponibilità ad essere al suo fianco nell’interesse delle filiere produttive del mondo agricolo", hanno detto ... salernotoday.it

regione coldiretti campania porgeColdiretti Campania: “Buon lavoro alla nuova Giunta regionale” - Stampa La Coldiretti Campania si congratula con i nuovi assessori regionali nominati dal Presidente Roberto Fico: “Una giunta di alto profilo, composta da membri di provata esperienza con i quali siam ... salernonotizie.it

regione coldiretti campania porgeColdiretti: “Massima collaborazione con la nuova Giunta regionale” - La Coldiretti Campania si congratula con i nuovi assessori regionali nominati dal Presidente Roberto Fico: “Una giunta di alto profilo, composta da membri di provata esperienza con i quali siamo pront ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.