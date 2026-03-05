Ingresso della città rinnovato | riqualificata a Galatina la rotatoria sulla 362

A Galatina, sulla strada provinciale 362, è stata riqualificata e messa in sicurezza una rotatoria che funge da ingresso alla città. L’intervento riguarda l’area della rotatoria, che è stata oggetto di lavori di riqualificazione. Questa modifica riguarda specificamente il tratto di strada che porta nella zona urbana di Galatina.

L’intervento sulla strada provinciale nasce con una sinergia tra pubblico e privato e ha trasformato l’area in uno spazio più curato e decoroso. Realizzata anche una fontana al centro GALATINA – Un ingresso cittadino rinnovato grazie alla messa in sicurezza e riqualificazione di una rotatoria: è quanto accade a Galatina, nell’area che ricade sulla strada provinciale 362. LeccePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Offerte di lavoro nel Salento, oltre 1.300 posti disponibili nel settore del turismo Spostata transenna, gatta investita e uccisa nel cimitero. Insorgono i volontari . 🔗 Leggi su Lecceprima.it

