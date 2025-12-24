Scotte l’ingresso cambia Arte nel tunnel rinnovato

L’Aou Senese e la Fondazione Alinari per la Fotografia hanno firmato un protocollo triennale per valorizzare artisticamente l’ingresso dell’ospedale, attualmente in fase di ristrutturazione. Nel periodo 2026-2028, verranno realizzati tre percorsi espositivi nel tunnel d’ingresso, trasformando l’area in uno spazio aperto all’arte e alla cultura, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e l’esperienza dei visitatori.

L’Aou Senese e Fondazione Alinari per la Fotografia hanno sottoscritto un protocollo per la valorizzazione artistica dell’ingresso dell’ospedale, attualmente in ristrutturazione: l’intesa, di durata triennale (2026-2028), prevede la realizzazione di tre percorsi espositivi, uno per ogni anno, da allestire nel tunnel d’ingresso. Le esposizioni riguarderanno la memoria e l’origine dell’ospedale, la città di Siena e i valori della cura. La Fondazione Alinari per la Fotografia è un ente istituito nel 2020 dalla Regione Toscana, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico Alinari, con oltre 5 milioni di beni databili del 1841 ad oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scotte, l’ingresso cambia. Arte nel tunnel rinnovato Leggi anche: Tunnel rinnovato inondato di polvere bianca Leggi anche: Sanità, rinnovato il contratto nazionale. Cosa cambia per 6.500 modenesi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Proseguono i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’ingresso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. ... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.