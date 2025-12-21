Violento scontro tra auto e Kawasaki sulla sp 362 | 22enne in prognosi riservata

21 dic 2025

SAN CESARIO DI LECCE – Un terribile frontale, uno scontro violento sulla strada provinciale 362, avvenuto nel territorio al confine tra San Cesario di Lecce e il capoluogo salentino, con il coinvolgimento di due mezzi, ovvero un’auto, condotta da un 18enne di Lecce, e una moto su cui viaggiava un. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

