Milan infortunio Cissè | intervento perfettamente riuscito ma i tempi di recupero preoccupano

Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Alphadjo Cissè. Il Milan lo ha acquistato dall'Hellas Verona nella scorsa finestra di calciomercato invernale, ma il club aveva deciso di lasciare il giocatore in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione. Il giovane trequartista è stato costretto a un lungo k.o. dopo il brutto infortunio alla coscia rimediato nel match contro la Reggiana. Il Milan si è preso carico dell'intervento per risolvere il problema di Cissè. Come riportato da 'uscatanzaronews.it', il giovane talento classe 2006 si è operato in Finlandia nella giornata di ieri. L'intervento è riuscito perfettamente e il percorso riabilitativo sarà seguito sia dai rossoneri che dal club calabrese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

