Serena Williams si prepara a tornare in campo. Il sito dell’ITIA ha annunciato che la tennista statunitense potrebbe riprendere gli allenamenti molto presto. La notizia circola tra gli appassionati, che aspettano di vedere se la campionessa tornerà effettivamente a disputare qualche match. La sua presenza nel circuito potrebbe riaccendere l’interesse di tutto il mondo del tennis.

Si muove il sito dell’ITIA, si muove una montagna nel tennis. Serena Williams è potenzialmente prossima a ritornare in campo. La giocatrice americana, 44 anni, è stata inserita, sul citato sito web, nella sezione “Reinstatements” con una data: 22 febbraio 2026. Quella in cui saranno completi i sei mesi di rientro nel programma antidoping, che tutte le giocatrici (e tutti i giocatori) devono effettuare quando manifestano la volontà di tornare nel tennis. 23 Slam vinti in carriera, 73 titoli complessivi in singolare, 23 titoli tra cui 14 Slam in doppio, Serena Williams è stata al numero 1 delle classifiche mondiali redatte settimanalmente dalla WTA per 319 settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serena Williams, il ritorno in campo è vicino. C’è la data per lo scenario di rientro

