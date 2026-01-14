Diciannovenne muore in ospedale a Palermo dopo un incidente stradale avvenuto ad Alcamo

Gabriele Calvaruso, 19 anni, è deceduto presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato ricoverato al Trauma Center dopo un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in viale Europa, Alcamo. La notizia sottolinea la gravità degli eventi e la perdita di una giovane vita in circostanze ancora da chiarire.

Gabriele Calvaruso, 19 anni, è morto nell'ospedale Villa Sofia di Palermo dov'era stato ricoverato al Trauma Center ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto in viale Europa, ad Alcamo, nel Trapanese. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Alcamo.

