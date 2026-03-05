Influencer muore a 25 anni in un incidente sulla sua moto in Brasile | poco dopo il padre si suicida

Un’influencer di 25 anni è deceduta in Brasile in seguito a un incidente con la moto vicino a Brasília. Pochi istanti dopo, il padre della giovane si è tolto la vita. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media, lasciando senza parole amici e familiari. La giovane era molto conosciuta sui social network, dove aveva un seguito numeroso.

Tragedia in Brasile: l'influencer Karla Thaynnara ha perso la vita in un incidente motociclistico vicino Brasília. Poche ore dopo è morto anche il padre, José Carlos Nogueira, suicida dopo aver saputo della figlia. La 25enne aveva oltre 65mila followers su Instagram.