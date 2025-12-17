Un episodio che sottolinea l’importanza delle apparecchiature salvavita: un uomo colpito da infarto negli uffici di Coldiretti a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, è stato salvato grazie all’intervento tempestivo con un defibrillatore. Un gesto che ha fatto la differenza, dimostrando come la prontezza e le tecnologie di emergenza possano salvare vite.

© Lanazione.it - Colpito da un infarto negli uffici di Coldiretti, salvato grazie al defibrillatore

Foiano della Chiana (Arezzo), 17 dicembre 2025 – Salvato dall’infarto grazie all’utilizzo di un defibrillatore. E’ successo ad un uomo di 63 anni che si trovava all’interno degli uffici di Coldiretti a Foiano della Chiana: grazie al tempestivo intervento dei presenti e all'utilizzo dell’apparecchio automatico, è riuscito a riprendersi. FOTOCRONACHE GERMOGLI Il malore improvviso. Erano circa le 9,45 del mattino quando il 63enne ha accusato un malore improvviso. Le persone presenti hanno immediatamente allertato il 112: la chiamata, geolocalizzata, è stata trasferita alla centrale operativa del 118 dell'area aretina, che ha attivato i soccorsi e fornito le indicazioni pre-arrivo per l'avvio delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Colto da infarto al rifugio: salvato da 4 persone grazie al defibrillatore in dotazione

Leggi anche: Infarto sul campo di padel, salvato dall’istruttrice usando il defibrillatore

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chieti, calciatore colpito da infarto e salvata da angioplastica innovativa - Intervento di angioplastica avanzata su un calciatore colpito nei giorni scorsi da un infarto mentre con la sua squadra stava disputando una partita del campionato di Prima Categoria, sul ... ilmessaggero.it

Ambra Orfei, la morte del marito Gabriele a Natale: «Colpito da un infarto. L'ambulanza è arrivata tardi». Il matrimonio a Gradara, la festa in spiaggia a Cattolica, la figlia Ginevra. Leggi qui - facebook.com facebook