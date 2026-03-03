atp indian wells 2026 dove vedere in tv le partite di sinner e degli azzurri

Il torneo ATP Indian Wells 2026 inizia mercoledì 3 marzo, con le partite di Sinner e degli altri tennisti italiani che si svolgeranno dal 4 al 15 marzo nella Contea di Riverside, in California. La manifestazione, considerata un evento di livello Masters 1000, prevede diverse gare che coinvolgono atleti di tutto il mondo e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Mercoledì 3 marzo prende il via l’Atp Indian Wells 2026, torneo Masters 1000 in scena dal 4 al 15 marzo nella Contea di Riverside, in California. Jannik Sinner, testa di serie n°2, torna in campo dopo l’inaspettata uscita di scena ai quarti di finale dell’Atp Doha, in Qatar, contro il ceco Jakub Mensik. Nel tabellone principale presenti anche altri sei azzurri: Lorenzo Musetti, di rientro dall’infortunio rimediato agli Australian Open, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Niente da fare, invece, per Stefano Travaglia e Luca Nardi. Contemporaneamente ci sarà anche il torneo femminile. Jasmine Paolini è l’unica italiana presente nel main draw. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Indian Wells 2026, effettuati i sorteggi: il percorso di Sinner e degli altri AzzurriMiami, 3 marzo 2026 – Il sorteggio del tabellone del singolare maschile di Indian Wells delinea il percorso di Jannik Sinner e degli altri azzurri...

Sinner all’Atp Indian Wells, il sorteggio e il tabellone degli azzurri: il programma(Adnkronos) – Il sorteggio del tabellone del singolare maschile di Indian Wells delinea il percorso di Jannik Sinner e degli altri azzurri nel primo...

Sorteggio ATP Indian Wells 2026: Sinner tra tante insidie, tutto facile per AlcarazArchiviata la lunga trasferta di febbraio tra Europa, Medio Oriente e Americhe, il circuito maschile concentra ora l’attenzione sul primo grande snodo ... oasport.it

Atp Indian Wells, tabellone e partecipanti: il calendario delle gareA Indian Wells parte la stagione dei Masters 1000 con il primo dei due appuntamenti del Sunshine Double. Ad attirare l'attenzione sarà, come da pronostico, la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ... tg24.sky.it

ATP Indian Wells - Peccato Sinner, Musetti e Cobolli dallo stesso lato. Orizzonti azzurri limitati (ma non troppo) x.com

Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi: italtennis, che poker! C’è Indian Wells con 4 azzurri nei primi 21 posti della classifica Atp: Jannik N.2, Lorenzo N.5, Flavio N.15 e Luciano N.21 #atp #italtennis #sinner #janniksinner #jannik #musetti #cobolli #darderi #atp #in - facebook.com facebook