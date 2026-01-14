Riecco Cosimo Maria Ferri dall’hotel Champagne con Palamara alla platea per il libro di Nordio per una nuova giustizia
Cosimo Maria Ferri si presenta nuovamente in pubblico, questa volta alla Camera dei Deputati, per la presentazione del libro di Carlo Nordio,
Presentazione in pompa magna alla Camera dei Deputati per l’ultima fatica letteraria del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Una nuova giustizia, con la presenza in sala dei presidenti delle Camere, di ministri, parlamentari di centrodestra e di molti addetti del ministero di via Arenula. Tra questi anche Cosimo Maria Ferri, ex parlamentare renziano, ex sottosegretario alla Giustizia, ex segretario di Magistratura indipendente, tra i protagonisti degli incontri con Luca Palamara all’ Hotel Champagne. Oggi Ferri lavora al ministero della Giustizia, fa parte dello staff del capo Dipartimento affari di giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
