Una passeggera ha riferito che il tram coinvolto nell'incidente a Milano stava andando molto veloce prima dello scontro, sollevando sospetti sull'eventuale errore umano. La sua testimonianza indica che il mezzo sembrava procedere a una velocità superiore al normale, ma non fornisce ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire la dinamica e le responsabilità.

Una nuova testimonianza riguarda il tragico incidente che ha coinvolto un tram a Milano e causato la morte di due persone. “Il mezzo viaggiava a forte velocità“, ha dichiarato una testimone, Flor Calderon, che è anche la compagna di Ferdinando Favia, una delle due vittime del deragliamento del 27 febbraio. Incidente tram a Milano, le accuse della passeggera Il racconto: "Andava fortissimo" La testimone: "È stato tremendo" Si indaga sull'autista Incidente tram a Milano, le accuse della passeggera “Il tram andava fortissimo” ha ripetuto più volte Flor Calderon. La donna era sul mezzo che è deragliato a Milano il 27 febbraio, uscendo dai binari, e provocando la morte di due persone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Incidente tram a Milano, accuse della passeggera sulla velocità del mezzo fanno pensare all'errore umano

Tram deragliato a Milano, nessuna anomalia nel funzionamento del mezzo: avanza l’ipotesi dell’errore umanoSecondo i primissimi riscontri ottenuti dalla Procura di Milano, pare che il Tramlink deragliato il 27 febbraio fosse regolarmente funzionante.

Tram deragliato a Milano, ipotesi errore umano: dubbi sull’uso del cellulare da parte dell’autistaProseguono senza sosta gli accertamenti sull’incidente del tram linea 9 deragliato venerdì in viale Vittorio Veneto a Milano, tragedia che ha...

