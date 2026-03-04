Tram deragliato a Milano nessuna anomalia nel funzionamento del mezzo | avanza l'ipotesi dell'errore umano

Il 27 febbraio un tram a Milano è deragliato senza che siano state riscontrate anomalie nel funzionamento del mezzo. La Procura di Milano ha confermato che il tramlink coinvolto nell’incidente era in condizioni operative normali al momento dell’incidente. Le indagini continuano a verificare i dettagli dell’accaduto, ma al momento non sono stati segnalati problemi tecnici o guasti.

Secondo i primissimi riscontri ottenuti dalla Procura di Milano, pare che il Tramlink deragliato il 27 febbraio fosse regolarmente funzionante. Non emergerebbero anomalie. Per questo, avanza l'ipotesi dell'errore umano, dovuto a una distrazione o a un malore del conducente.