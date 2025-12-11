Incidente in autostrada coinvolti un' auto e un furgone | traffico bloccato - IN AGGIORNAMENTO

Questa mattina alle 9, un incidente in autostrada tra un'auto e un furgone ha causato blocchi al traffico nello svincolo di Ferrara Sud. L'incidente, ancora in fase di aggiornamento, ha generato disagi e rallentamenti lungo la carreggiata.

Tamponamento in autostrada. E’ quanto accaduto nella mattinata di giovedì 11, intorno alle 9, all’altezza dello svincolo di Ferrara Sud. Sul posto si sono portati i mezzi di soccorso, mentre si sono immediatamente formate lunghe code (in direzione Padova), con auto e camion completamente bloccati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

