Un operaio di 25 anni è caduto dal tetto di un capannone mentre lavorava ai lucernai in un'azienda nel Padovano. L'incidente è avvenuto giovedì 5 marzo intorno alle 11.30 a Candiago. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravi. Solo un giorno prima, nello stesso territorio, un altro lavoratore aveva perso la vita in circostanze simili.

CANDIANA - Un altro incidente sul lavoro oggi, giovedì 5 marzo, verso le 11.30 nel Padovano dove solo ieri ha perso la vita Stefano Contiero. L'infortunio questa volta ha coinvolto un operaio di 25 anni di nazionalità marocchina, dipendente di una ditta di Gambettola (Forlì-Cesena) che, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato dal tetto di un capannone artigianale di Candiana mentre stava lavorando alla rifinitura di alcuni lucernai. Stefano Contiero cade dal tetto durante l'installazione dei pannelli fotovoltaici e muore a 51 anni sotto gli occhi dei colleghi Come sta A causa delle gravi lesioni riportate, il 25enne è stato e elitrasportato d'urgenza dal Suem 118 all'ospedale di Padova. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Incidente sul lavoro, operaio precipita dal tetto di un capannone mentre lavora ai lucernai, il 25enne è grave

