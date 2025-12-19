Incidente a Torino Crocetta | scontro tra due auto all' incrocio una si ribalta in carreggiata
Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, all'incrocio tra corso Duca degli Abruzzi e corso Stati Uniti a Torino. A scontrarsi sono state due auto tra cui una Lancia Musa che si è ribaltata in carreggiata. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno soccorso il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
