Incidente frontale tra bici elettrica modificata e auto | tre feriti tra cui una bambina

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente frontale tra una bici elettrica modificata e un'auto si è verificato ieri sera a Santa Cecilia di Eboli, causando tre feriti, tra cui una bambina. L'incidente è avvenuto nell’intersezione tra via Marco Aurelio e Viale Eburum, e ha coinvolto un extracomunitario di 28 anni alla guida della bici, senza fissa dimora.

Paura, intorno alle 18 di ieri, a Santa Cecilia di Eboli, nell'intersezione via Marco Aurelio con Viale Eburum, dove si è verificato un incidente stradale tra una bici elettrica modificata con motore truccato - condotta da un extracomunitario di 28 anni e senza fissa dimora, con domicilio.

