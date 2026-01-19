Incendio devasta abitazione a Valverde vigili del fuoco sul posto

Martedì 18 gennaio, a Valverde, Bergamo, si è verificato un incendio che ha interessato un’abitazione nel quartiere. Le fiamme hanno causato un’alta colonna di fumo visibile dalla zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha richiesto un intervento tempestivo per limitare i danni e garantire la sicurezza dei residenti.

Bergamo. Un’alta e densa colonna di fumo si è alzata nei cieli del quartiere di Valverde. A prendere fuoco un’abitazione intorno alle 18 di lunedì 18 gennaio. L’incendio, per causa da chiarire, è divampato al civico 25, non distante dal varco della nuova Ztl. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Allo stato attuale non si segnalano feriti. Il personale operante sta provvedendo allo spegnimento del rogo. BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it Incendio a San Paolo, vigili del fuoco sul postoUn incendio si è verificato a San Paolo, nelle vicinanze della facoltà di Scienze politiche di Roma Tre. Leggi anche: Incendio in un appartamento nel Salernitano: vigili del fuoco sul posto La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Pakistan, un incendio devasta un centro commerciale a Karachi: ci sono vittime Link nel primo commento - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.