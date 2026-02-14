Incidente contro il guardrail sulla Pedemontana poi l' incendio | auto divorata dalle fiamme Miracolati i 5 ragazzi a bordo

Un'auto ha preso fuoco questa mattina sulla Pedemontana a Povegliano, causando un incidente contro il guardrail. La vettura è stata avvolta dalle fiamme e completamente distrutta, ma fortunatamente i cinque giovani a bordo sono usciti illesi. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

POVEGLIANO (TREVISO) – Auto prende fuoco sulla Pedemontana, cinque giovani illesi. Paura all'alba di oggi, sabato 14 febbraio, lungo la SPV Pedemontana. Alle 5.53 la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso ha ricevuto la richiesta di soccorso per un incidente stradale seguito dall'incendio di un'autovettura alimentata a Gpl al chilometro 86. All'interno del mezzo viaggiavano cinque ragazzi, tutti usciti autonomamente dall'auto e rimasti fortunatamente illesi. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna con cinque operatori e dalla sede centrale di Treviso con un'autobotte e due uomini.