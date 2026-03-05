Incendio doloso alla Marinella bruciato furgone davanti a un minimarket

Un incendio doloso ha distrutto un furgone davanti a un minimarket alla Marinella. Le forze dell’ordine hanno trovato tracce di benzina sul luogo dell’incendio, confermando che si è trattato di un atto intenzionale. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. La scena è stata immediatamente messa sotto sequestro per ulteriori indagini.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Caduti sul lavoro per spegnere il rogo che ha distrutto un Fiat Doblò di proprietà del titolare dell'attività davanti alla quale era parcheggiato. Individuate tracce di benzina. Sull'episodio indaga la polizia Le tracce di benzina individuate dopo lo spegnimento non hanno lasciato spazio a equivoci: si è trattato di un incendio doloso. La polizia indaga sul rogo che due notti fa ha distrutto un Fiat Doblò parcheggiato davanti a un minimarket di via Caduti sul lavoro, alla Marinella. A lanciare l'allarme sono stati i residenti che, intorno all'una, sono stati svegliati da una forte puzza di bruciato proveniente dalla strada.

