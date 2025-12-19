Incendio doloso alla Torre Cimabue evacuate 70 famiglie

Un incendio doloso ha colpito la Torre Cimabue a Brescia, portando all’evacuazione di oltre 70 famiglie. I Vigili del Fuoco e la Polizia Locale sono certi dell’origine intenzionale del rogo, sviluppatosi tra il quindicesimo e il sedicesimo piano di questo complesso di case popolari nel quartiere di San Polo. La situazione ha richiesto interventi tempestivi e ha lasciato molti residenti senza un tetto temporaneamente.

I Vigili del Fuoco e la Polizia Locale non hanno dubbi: si è trattato di un incendio doloso. Più di 70 le famiglie evacuate nel pomeriggio di giovedì per il rogo divampato tra il quindicesimo e il sedicesimo piano della Torre Cimabue di San Polo a Brescia, palazzone di case popolari.

Incendio Torre Cimabue: il rogo è di origine dolosa - Rabbia tra i residenti: «Non è la prima volta che succede, adesso siamo stanchi». giornaledibrescia.it

Incendio alla Torre Cimabue, evacuati gli appartamenti - E' stato necessario l'intervento di alcuni mezzi di soccorso per alcune persone lievemente intossicate, ma nessuna è in pericolo. brescia.corriere.it

