Salute | la Corte dei Conti promuove le case della comunità

La Corte dei Conti ha elogiato la Regione per i risultati ottenuti con le case di comunità. Secondo la valutazione, i progetti sono in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La promozione arriva dopo i controlli sui lavori e sui finanziamenti, che sembrano aver funzionato senza intoppi. La Regione si dice soddisfatta, mentre le case di comunità continuano a essere un punto chiave nel potenziamento dei servizi sanitari sul territorio.

La Corte dei Conti promuove la Regione per i risultati sulle case di comunità, definiti in linea con quanto programmato dal Pnrr. Come spiega l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, la sezione regionale Corte ha prodotto il III referto che analizza gli interventi del sistema.

