Inaugurata una nuova postazione all' interno del Maas con polizia municipale e forestale

Una nuova postazione è stata inaugurata all’interno del Maas di Catania, situata nell’area mercatale. La struttura è stata allestita grazie alla collaborazione tra la polizia municipale e la forestale di Catania, con l’obiettivo di rafforzare il controllo e la tutela all’interno del mercato. L’installazione mira a migliorare la presenza delle forze dell’ordine nell’area.

Il Maas di Catania ha inaugurato una nuova postazione operativa all'interno dell'area mercatale. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con la polizia municipale di Catania e la struttura di contrada Jungetto, con l'obiettivo di garantire maggiore controllo e tutela all'interno del mercato agroalimentare. All'incontro erano presenti, oltre al presidente del consiglio di amministrazione Emanuele Zappia, anche Mario Indaco, direttore delle aree commerciali del Maas, Carmelo Coppolino, assessore alla Municipalità e Viabilità del Comune di Catania e Diego Peruga, comandante della polizia municipale catanese. Tra gli intervenuti anche Antonio Tumminello, presidente del collegio sindacale del Maas ed il componente Rosario Benigno.