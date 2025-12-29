VIDEO | Linfa nuova per la polizia municipale ecco gli agenti neo assunti | in strada entro i primi tre mesi del 2026
Il Comune ha completato la selezione e annunciato l’assunzione di nuovi agenti di polizia municipale. I primi saranno in strada entro i primi tre mesi del 2026, contribuendo a rafforzare il servizio di sicurezza locale. Questi nuovi vigili sono stati scelti dalle graduatorie delle amministrazioni comunali che hanno già effettuato i concorsi, garantendo un rafforzamento delle attività di controllo e tutela sul territorio.
Terminato l'iter di selezione, ecco il primo gruppo di nuovi vigili urbani assunti dal Comune, che li ha “pescati” dalle graduatorie delle amministrazioni comunali che hanno già fatto i concorsi. Ad accoglierli al Teatro Garibaldi il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alla polizia municipale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
