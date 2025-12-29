VIDEO | Linfa nuova per la polizia municipale ecco gli agenti neo assunti | in strada entro i primi tre mesi del 2026

Il Comune ha completato la selezione e annunciato l’assunzione di nuovi agenti di polizia municipale. I primi saranno in strada entro i primi tre mesi del 2026, contribuendo a rafforzare il servizio di sicurezza locale. Questi nuovi vigili sono stati scelti dalle graduatorie delle amministrazioni comunali che hanno già effettuato i concorsi, garantendo un rafforzamento delle attività di controllo e tutela sul territorio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.