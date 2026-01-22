Policlinico Tor Vergata diventa azienda ospedaliera universitaria integrata a Ssn

Il Policlinico Tor Vergata è ora ufficialmente un’azienda ospedaliera universitaria integrata con il Servizio sanitario nazionale. Questa trasformazione mira a migliorare la qualità dei servizi sanitari e a favorire la collaborazione tra strutture universitarie e cliniche specializzate. La nuova configurazione rafforza l’offerta di assistenza, ricerca e formazione, contribuendo allo sviluppo di un sistema sanitario più efficiente e integrato nel rispetto delle normative vigenti.

(Adnkronos) – E' ufficiale: il Policlinico Tor Vergata è azienda ospedaliera universitaria integrata con il Ssn in Italia. Ne dà notizia la Gazzetta Ufficiale che riporta la comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri della "costituzione, nella Regione Lazio, dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata con il servizio sanitario nazionale 'Policlinico Tor Vergata', in Roma", con Dpcm del 23 dicembre 2025. "Con orgoglio – afferma il rettore dell'università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron – registriamo lo splendido risultato per il nostro policlinico universitario, realtà d'eccellenza nel territorio per la cura, per la ricerca, per la formazione, costituito in azienda ospedaliera universitaria integrata con il Servizio sanitario nazionale, per la prima volta con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

