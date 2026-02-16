Mostra sugli Asburgo a Roma | biglietto promo open a 18 euro per l’evento di Palazzo Cipolla

L’esposizione sugli Asburgo a Roma nasce dall’interesse di portare in Italia un patrimonio di oltre sei secoli di storia europea, e propone un biglietto promozionale a 18 euro per l’evento di Palazzo Cipolla. La mostra, aperta al pubblico, presenta rari ritratti, documenti e oggetti originali provenienti dai musei europei, offrendo ai visitatori un’idea chiara dell’influenza di questa dinastia.

Un impero che ha segnato la storia d’Europa per oltre sei secoli arriva per la prima volta in Italia con una grande mostra a Roma. Dal 6 marzo al 5 luglio 2026, Palazzo Cipolla, nel cuore di via del Corso, ospita Da Vienna a Roma. Meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum, un’esposizione dedicata a una delle più straordinarie dinastie europee e al suo immenso patrimonio artistico. Protagonisti sono gli Asburgo, imperatori, arciduchesse e mecenati che hanno costruito nei secoli una delle più importanti tradizioni collezionistiche del continente. In mostra arrivano capolavori provenienti dal leggendario Kunsthistorisches Museum Vienna, custode delle raccolte imperiali che raccontano il gusto, il potere e la visione del mondo di una corte cosmopolita.🔗 Leggi su Funweek.it

