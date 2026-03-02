le conseguenze della guerra in iran per i paesi del golfo

L'Iran ha reagito ai bombardamenti statunitensi e israeliani attaccando diverse basi americane nella regione del Golfo. Le operazioni militari si sono intensificate, coinvolgendo obiettivi considerati strategici e militari. La situazione si è rapidamente evoluta, con successive azioni da parte delle forze iraniane e risposte da parte delle potenze coinvolte. La regione rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi futuri.

Hanno tentato di tutto per convincere gli Stati Uniti a non intervenire contro l’Iran e per evitare di essere trascinati in guerra. Ma sono bastate poche ore perché quello che temevano i paesi del golfo Persico diventasse realtà. Uno shock per le monarchie petrolifere, la cui illusione di sicurezza è stata brutalmente scossa. Sui social media, molte immagini hanno mostrato gli abitanti in fuga in preda al panico, mentre un civile di nazionalità asiatica è stato ucciso ad Abu Dhabi dalla caduta di detriti di missili in un quartiere residenziale. “Per la prima volta nella storia, cinque paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo sono stati colpiti contemporaneamente. 🔗 Leggi su Internazionale.it

DETIK DETIK SERANGAN Iran Lepaskan Rudal ke Instalasi Amerika

