Casa | al via Stipula day per la firma dei contratti di locazione a Roma

Oggi a Roma, Ater Roma ha avviato “Stipula day”, un’iniziativa dedicata alla firma dei contratti di locazione. L’evento si rivolge agli utenti in attesa di esiti riguardanti le domande di sanatoria, offrendo un’opportunità concreta per formalizzare gli accordi di locazione. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare la gestione delle pratiche e favorire la regolarizzazione delle abitazioni nel territorio.

Nella mattinata di oggi, Ater Roma ha dato il via a un’importante iniziativa periodica rivolta agli utenti che da anni attendono l’esito delle loro domande di sanatoria. Si è svolto il primo “Stipula day”, una giornata interamente dedicata alla firma dei contratti di locazione, che seguono le regolarizzazioni amministrative in deroga. Grazie al potenziamento della forza lavoro, reso possibile dall’assunzione nel 2025 di 30 unità di personale a tempo determinato, finalizzate allo smaltimento dell’elevato numero di domande di sanatoria in carico all’Azienda, è stato possibile, dopo soli dieci mesi, incrementare la risposta concreta a tutti gli utenti in attesa di regolarizzare la propria posizione amministrativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

