Gennaio 2026 il terzo più piovoso degli ultimi 50 anni in Abruzzo

Il mese di gennaio 2026 è stato uno dei più piovosi degli ultimi 30 anni in Abruzzo. Le piogge intense hanno causato allagamenti in diverse zone e messo in difficoltà le attività quotidiane. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, mentre i cittadini si preparano a fronteggiare eventuali ulteriori criticità.

Il mese di gennaio 2026 appena concluso è stato il terzo più piovoso degli ultimi 30 anni in Abruzzo. A dirlo i dati elaborati dal Cetemps che ha analizzato l'andamento delle piogge e delle temperature nella nostra regione.Gennaio 2026 nella Regione Abruzzo ha avuto temperature lievemente più.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Gennaio 2026

A gennaio 2026 in Abruzzo si sono registrate piogge record, battendo ogni precedente dato degli ultimi 50 anni.

Il dicembre 2025 in Abruzzo si è distinto come uno dei più caldi e meno piovosi degli ultimi cinquant’anni, evidenziando una tendenza climatica che desta attenzione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gennaio 2026

Argomenti discussi: Bonus mamme 2025: ultima chiamata il 31 gennaio 2026, cosa fare; Mercato auto in Italia: Gennaio 2026 da +6,2%; Serie a e Serie A1 femminile, gare del 31 gennaio-1 Febbraio 2026; Al via il terzo ciclo di percorsi di formazione e abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado.

Gennaio 2026, il terzo mese più piovoso degli ultimi 50 anni in Abruzzo(ANSA) - PESCARA, 03 FEB - Gennaio 2026 in Abruzzo ha avuto temperature lievemente più alte del riferimento climatologico 1991-2020, con anomalia media regionale di +0.6°C, e precipitazioni doppie ris ... msn.com

Blue Monday 2026, oggi il 'giorno più triste dell’anno': ecco perchéOggi, 19 gennaio 2026, è il Blue Monday: perché viene definito il giorno più triste dell’anno, quali sono le sue origini, perché cade a gennaio e quali strategie possono aiutare ad affrontare questo p ... adnkronos.com

Gennaio 2026 in Abruzzo: il terzo più piovoso degli ultimi cinquant’anni - facebook.com facebook