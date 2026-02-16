Ecco la rete che salvaguarda l’dentità agricola e protegge le piante a rischio

Il nome di questa rete è legato alla tutela dell’identità agricola e alla protezione delle piante più vulnerabili. La causa è la necessità di difendere le colture tradizionali e preservare il patrimonio rurale della regione. Recentemente, sono stati avviati interventi concreti per migliorare la comunicazione tra agricoltori e istituzioni, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente le comunità locali nella salvaguardia delle biodiversità agricole.

LA SALVAGUARDIA del patrimonio agricolo dell'Umbria compie un passo avanti decisivo sul fronte della trasparenza e della partecipazione. La Rete di Conservazione e Sicurezza regionale (art. 69 della Legge regionale 122015), lo strumento che garantisce la sopravvivenza di specie e razze a rischio estinzione, diventa un ecosistema digitale aperto al pubblico. Il progetto, coordinato da 3A Parco - Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, si avvale del supporto tecnologico di TeamDev Ecosystem, società perugina specializzata in sistemi informativi geografici. Insieme hanno sviluppato un'infrastruttura capace di trasformare anni di monitoraggi tecnici in uno strumento di libera consultazione: un database georeferenziato che permette di mappare e visualizzare la diffusione delle risorse genetiche sul territorio.