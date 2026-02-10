Tornano anche a Bari le giornate di raccolta del farmaco | Servono 30mila medicinali per i più bisognosi

Questa settimana a Bari tornano le giornate di raccolta del farmaco. Sono sette giorni in cui 180 farmacie tra Bari e Bat resteranno aperte per raccogliere medicinali destinati ai più bisognosi. La richiesta è alta: servono almeno 30mila farmaci per aiutare chi ha più bisogno nel territorio. Le iniziative coinvolgono anche 67 associazioni benefiche, che riceveranno il supporto per distribuire i medicinali ai cittadini che ne hanno urgentemente bisogno.

Sette giornate dedicate, 180 farmacie aderenti tra le province di Bari e Bat, 67 realtà benefiche del territorio da sostenere. Sono i numeri della 26esima edizione della Giornata di raccolta del Farmaco, promossa dal Banco farmaceutico. L'iniziativa solidale, in programma quest'anno da oggi 10.

