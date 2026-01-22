Capitale italiana della cultura dopo l’esclusione si accende il dibattito a Galatina

Dopo l’esclusione dalla lista delle finaliste per la capitale italiana della cultura 2028, Galatina suscita un dibattito pubblico. La comunità locale, l’amministrazione e i sostenitori esprimono delusione per l’esito del riconoscimento, che avrebbe rappresentato un importante momento di valorizzazione culturale. La vicenda apre riflessioni sul percorso e sulle prospettive future di questa città, già capitale italiana della cultura.

GALATINA – Galatina è stata esclusa dalle dieci finaliste in corsa per il riconoscimento di capitale italiana della cultura 2028 ed è tangibile la delusione nella comunità locale, nell'amministrazione e in quanti si sono adoperati per raggiungere questo traguardo.Dopo l'esito, il sindaco, Fabio.

