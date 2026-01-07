Le immagini sacre su palazzi e portici

Le immagini sacre esposte sui portici e sui palazzi del centro rappresentano un patrimonio storico e culturale spesso trascurato. Questi piccoli musei a cielo aperto testimoniano tradizioni religiose e pratiche artistiche che si sono conservate nel tempo, integrandosi con l’architettura urbana. Osservarle permette di riscoprire un aspetto autentico e silenzioso della vita cittadina, arricchendo la conoscenza del patrimonio locale.

C'è un piccolo museo a cielo aperto, di cui ormai ci accorgiamo poco: sono le immagini sacre collocate sotto i portici e sui palazzi del centro. Ora il portale web 'Storia e Memoria' curato dal Museo del Risorgimento, si è arricchito del nuovo scenario tematico ' Segni del Sacro ', dedicato proprio alle opere devozionali collocate in esterno nel centro storico: un notevole patrimonio storico e culturale strettamente legato alle tradizionali forme di devozione popolare e allo sviluppo urbanistico della città. Il nuovo focus tematico, ( https:storiaememoriadibologna.itsegni-del-sacro ), si basa sul primo importante censimento effettuato nel 1983 dall'associazione 'Il Terzo occhio per la cultura popolare', poi confluita nel Centro Studi per la Cultura Popolare, progettato da Fernando e Gioia Lanzi, con Anna Cervone.

