Elezioni regionali e l' ombra dell' usura con metodo mafioso il pg | Il fatto non sussiste

La richiesta: tutti assolti gli imputati. Nel luglio 2021 le condanne in primo grado. L'indagine nacque dalla denuncia di un ex consigliere regionale di Forza Italia, dopo la campagna elettorale del 2010 LECCE - Il pg Imerio Tramis ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e che tutti gli imputati vengano assolti dalle accuse: si parla di un processo, d'appello, a carico di 16 persone, tra le quali anche personaggi ritenuti esponenti di spicco della Sacra Corona Unita e politici locali. E si parla di ipotesi di usura aggravata dal metodo mafioso. Nel luglio 2021 il tribunale di Brindisi inflisse, complessivamente, condanne per oltre 80 anni di reclusione. Questo, nonostante le richieste assolutorie formulate dal pm al termine della requisitoria. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

