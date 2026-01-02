Usura e metodo mafioso | 55enne salernitano passa dai domiciliari al carcere

Un uomo di 55 anni, originario di Salerno, è stato trasferito dal regime di arresti domiciliari al carcere. La misura è stata eseguita oggi dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’indagato, coinvolto in attività legate all’usura e al metodo mafioso, aveva già subito restrizioni domiciliari. La decisione si inserisce in un’azione volta a garantire la sicurezza e il rispetto della legge.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lodi hanno eseguito oggi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 55enne italiano, originario di Salerno, che si trovava già agli arresti domiciliari in città. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Salerno, aggrava la.

