Lunedì 15 dicembre 2025, a Caserta, si è svolto un convegno presso l’Università “Luigi Vanvitelli” dedicato al ruolo del microcredito come strumento di sviluppo imprenditoriale e inclusione sociale, coinvolgendo esperti e istituzioni in un dibattito approfondito sulle opportunità offerte da questo strumento finanziario.

Il Microcredito come volano per le imprese e l'inclusione sociale "Caserta ospita il dibattito tra esperti e istituzioni"

CASERTA – Si è tenuto lunedì 15 dicembre 2025, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “Luigi Vanvitelli”, l’importante convegno dal titolo “Il Microcredito: Strumento finanziario per le imprese e l’inclusione sociale”. L’evento ha riunito accademici, rappresentanti delle istituzioni e professionisti per discutere di come l’accesso al credito possa diventare un pilastro fondamentale per abbattere le barriere sociali ed economiche. Il programma ha preso il via con i saluti istituzionali di Francesco D’Ippolito (Direttore del Dipartimento) e Giuseppe D’Amore (Presidente Casartigiani Caserta). Parlami.eu

